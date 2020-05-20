ارتفاع وفيات كورونا مجدداً في فرنسا لتتجاوز 28 ألفاً

2020/05/20 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت سلطات الصحة في فرنسا 110 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء وهي زيادة بنسبة 0.4 في المئة ليصل العدد الإجمالي إلى 28132، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

ويوم الثلاثاء، تراجع عدد الوفيات بسبب تعديلات في الأرقام التي سجلتها مراكز الصحة الإقليمية في دور رعاية المسنين.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 418 ليصل إلى 143845 وهي زيادة بواقع 0.3 في المئة وتتماشى مع متوسط الزيادة اليومية الذي تشهده فرنسا منذ إنهاء إجراءات العزل العام في 11 مايو أيار.

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