الصحة العالمية: لم نرصد طفرات تزيد نسبة فتك فيروس كورونا المستجد

2020/05/20 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت منظمة الصحة العالمية عدم رصدها طفرات ملموسة في فيروس كورونا المستجد تؤدي إلى ارتفاع نسبة فتكه.وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في تصريح تابعته /المعلومة/، “لدى الفيروس كثير جدا من التحولات والتغيرات الصغيرة، إلا أنه لم يتم رصد أي تغييرات تخص نسبة فتكه”.وأضافت فوينوفيتش: “المعلومات المتوفرة حاليا […]

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