تمسكوا بمفاتيح منازلكم.. المطران عطا الله حنا يحيي اللاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء العالم

2020/05/20 | 22:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الطران عطا الله حنا ، اليوم الاربعاء، تحية لكل اللاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء العالم بمناسبة في يوم القدس العالمي، قائلا: لهم تمسكوا بمفاتيح منازلكم.وقال حنا في كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي ، ” أوجه التحيّة إلى الأحرار من الأمة العربية الذين يؤكدون أن فلسطين هي قضيتهم المركزية”.وبين، ان ” التطاول على القدس […]

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