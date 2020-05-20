2020/05/20 | 22:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الفرات نيوز.. وزارة الكهرباء تستجيب لأهالي الطالبية وتنهي معاناتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر الفرات نيوز.. وزارة الكهرباء تستجيب لأهالي الطالبية وتنهي معاناتهم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر الفرات نيوز.. وزارة الكهرباء تستجيب لأهالي الطالبية وتنهي معاناتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).