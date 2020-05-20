2020/05/20 | 22:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" في القائم غربي الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة مشتركة من مفارز شعبة استخبارات والاستطلاع والمراقبة للقيادة والحشد العشائري قامت بإلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في القائم بالانبار".

وأضاف البيان أن "المعتقلين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب حيث عمل هؤلاء كمقاتلين وعناصر أمن لعصابات داعش الإرهابية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ثلاثة 'ارهابيين' غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ثلاثة 'ارهابيين' غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).