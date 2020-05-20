بالصورة.. جهاز المخابرات يعلن القاء القبض على الرأس الاول لداعش والمرشح لخلافة البغدادي

2020/05/20 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على أحد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية في جهاز المخابرات الوطني، تمكن من القاء القبض على الارهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي".

بغاد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، حصيلة جديدة لخروق حظر التجوال وعدد المقبوض عليهم.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمني

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء (20 آيار 2020)، توجيهاً جديداً بشان حظر التجوال، فيما أمر بفرضه دون تهاون لحماية المواطنين من خطر كورونا.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "الل

بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الاربعاء (20 أيار 2020)، توجيهات مشددة بشأن تعامل منتسبي الوزارة مع المواطنين.

وقالت الوزرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي وجه مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية كافة بأهمية رفض كل

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