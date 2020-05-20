عدد الوفيات جراء كورونا يرتفع من جديد في فرنسا

2020/05/20 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 0.4% مع تسجيل 110 حالات جديدة، اليوم الأربعاء.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ 28132 شخصا، ما يعتبر الحصيلة الرابعة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.وسجلت السلطات الفرنسية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يشكل ارتفاعا نسبته […]

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