2020/05/20 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يؤكد على ادامة وتطوير التنسبق بين التشكيلات العسكرية والامنية ومتابعة الضبط العسكري وتفعيل اواصر العلاقة ما بين الجيش والشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 22:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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