ابتداءً من الجمعة: حظرٌ شامل للتجوال في العراق وإصابات “كورونا” ترتفع

2020/05/20 | 22:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات في آخر مستجدّات وباء #كورونا في #العراق، وجّه رئيس #الحكومة_العراقية، #مصطفى_الكاظمي الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال.جاء ذلك خلال اجتماع لـ “اللجنة العليا للصحة والسلامة” ترأّسه “الكاظمي”, وقال إن «الحظر يجب…

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