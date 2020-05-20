المخابرات العراقية تطيح بأحد المرشحين لخلافة البغدادي

2020/05/20 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات العراقي يوم الأربعاء اعتقال أحد قادة تنظيم داعش كان مرشحاً لخلافة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وقال الجهاز في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يعلن "القاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي".

ولم يكشف الجهاز مزيدا من التفاصيل.

وكان البغدادي قد قتل في عملية انزال جوي أمريكية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في ريف محافظة إدلب شمالي سوريا.

ولاحقاً، عين التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قائداً له خلفاً للبغدادي.

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