جهاز المخابرات يعلن اعتقال المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي

2020/05/20 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الأربعاء، اعتقال المرشح لخلافة الإرهابي أبو بكر البغدادي.

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