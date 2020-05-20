المخابرات تعتقل مرشحا مفترضا لخلافة البغدادي

2020/05/20 | 22:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على أحد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.وقال الجهاز في بيان إن "القوات الامنية في جهاز المخابرات الوطني، تمكن من القاء القبض على الارهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي".

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