كربلاء تفرض حظرا شاملا في عيد الفطر

2020/05/20 | 22:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلنت قيادة شرطة كربلاء ،وضع خطة خاصة بعيد الفطر ، المقرر الاحد المقبل لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة .وقال قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني ان الخطة تضمنت نشر مفارز اضافية وغلق الطرق النيسمية وتعزيز نقاط التفتيش والكمائن في جميع مناطق المدينة ، فضلا عن نصب نقاط تفتيش مؤقته داخل الأحياء والاقضية والنواحي ، كذلك تأمين المناطق الصحراوية وكافة محاور المدينة الاربعة ".وأضاف :" ناقش المجتمعون التأكيد على إغلاق المتنزهات ، ومدن الألعاب والمطاعم عدا خدمة التوصيل، اضافة الى المقاهي ومنع التجمعات بكل أشكالها حفاظا على صحة وسلامة الجميع خشية من تفشي فايروس كورونا ".وأشار الى ان "تلك الاجراءات المشددة جاءت تنفيذا لقرارات خلية الازمة والخاصة بفرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الفطر المبارك".وذكر إن " قائد العمليات وقائد الشرطة وجها ، كافة مدراء الاقسام والاجهزة الامنية ، بتنفيذ تلك القرارات، وعدم التهاون بها مطلقاً ، عدا الحالات الإنسانية ، والاستثناءات الصادرة للفئات المشمولة فقط ، والعجلات التي تحمل البضائع والخضروات ".

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