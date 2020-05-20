“كورونا” يسجل أعلى معدل إصابات يومية والعالم ينتظر اللقاح الموعود

2020/05/20 | 22:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الإصابات بفيروس #كورونا، اليوم الأربعاء، إلى نحو 5 ملايين و36 ألف إصابة، بزيادة بلغت 106 آلاف حالة جديدة حدثت خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى العالم، وهو أعلى معدل من الإصابات اليومية منذ…

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