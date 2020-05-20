2020/05/20 | 22:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الأربعاء (20 أيار2020)، إلقاء القبض على المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش.وقال الجهاز في بيان، تلقت “ايزيدي 24” نسخة منه، إنه “تم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي”.جدير ذكره أن زعيم تنظيم داعش السابق “ابو بكر البغدادي” قد قُتل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز المخابرات الوطني يعلن إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة البغدادي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز المخابرات الوطني يعلن إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).