الحشد يعلن قتل خمسة

2020/05/20 | 22:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن آمر اللواء 27 بالحشد الشعبي يوسف علي حافظ، الأربعاء، عن تنفيذ أربع عمليات استباقية في اقل من شهر لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي وقطع خطوط إمد...

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