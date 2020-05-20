الحشد الشعبي يخمد حرائق أشعلها “داعش” بالمحاصيل الزراعية في صلاح الدين

2020/05/20 | 22:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسهم اللواء التاسع في الحشد الشعبي، الأربعاء، في اخماد الحرائق التي اشعلها “داعش” الإرهابي بالمحاصيل الزراعية في محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي حسن كامل السعدي اشرف، اليوم، بصورة مباشرة على اخماد الحرائق التي اشعلتها فلول “داعش” الإرهابي بالمحاصيل الزراعية في مزارع

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