الحشد الشعبي يخمد حرائق أشعلها “داعش” بالمحاصيل الزراعية في صلاح الدين

2020/05/20 | 22:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسهم اللواء التاسع في الحشد الشعبي، الأربعاء، في اخماد الحرائق التي اشعلها “داعش” الإرهابي بالمحاصيل الزراعية في محافظة صلاح الدين.
وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي حسن كامل السعدي اشرف، اليوم، بصورة مباشرة على اخماد الحرائق التي اشعلتها فلول “داعش” الإرهابي بالمحاصيل الزراعية في مزارع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يخمد حرائق أشعلها “داعش” بالمحاصيل الزراعية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي حسن كامل السعدي اشرف، اليوم، بصورة مباشرة على اخماد الحرائق التي اشعلتها فلول “داعش” الإرهابي بالمحاصيل الزراعية في مزارع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يخمد حرائق أشعلها “داعش” بالمحاصيل الزراعية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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