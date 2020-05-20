جهاز المخابرات يعلن اعتقال المرشح لخلافة الإرهابي ابو بكر البغدادي

2020/05/20 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المخابرات، الأربعاء اعتقال أحد قادة تنظيم داعش كان مرشحاً لخلافة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.وقال الجهاز في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء، إنه يعلن “القاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي”.

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