تعرف على مواصفات هاتف هواوي الجديد

2020/05/20 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أثبتت شركة هواوي من جديد قدرتها على إنتاج هواتف متطورة بأسعار رخيصة، وكشفت عن أحدث أجهزتها الخلوية المصممة للعمل مع شبكات 5G.وتطمح هواوي من خلال هاتف P40 lite 5G الجديد الذي لا يتجاوز سعره الـ 400 دولار أن تواصل منافستها لباقي الشركات، وخصوصا أن الهاتف بالنسبة لسعره يقدم مواصفات متطورة ومميزة مقارنة […]

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