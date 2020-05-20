2020/05/20 | 22:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمرك ام قصر الأوسط يحقق رقما أعلى خلال ازمة كورونا ويعد بالمزيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 22:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمرك ام قصر الأوسط يحقق رقما أعلى خلال ازمة كورونا ويعد بالمزيد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمرك ام قصر الأوسط يحقق رقما أعلى خلال ازمة كورونا ويعد بالمزيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).