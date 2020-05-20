بالصور.. جهاز المخابرات يعلن اعتقال قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي

2020/05/20 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز المخابرات، الاربعاء، عن اعتقال المرشح لخلافة زعيم "داعش" ابو بكر البغدادي.

ونقلت وسائل اعلامية حكومية عن الجهاز قوله انه "تم اليوم القاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي".

واضاف ان "ذلك جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".

يذكر ان قرداش كان احد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة أمريكية بمدينة إدلب السورية.

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