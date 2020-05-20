“قرداش” خليفة “البغدادي” مع وقف التنفيذ بقبضة المخابرات العراقية

2020/05/20 | 22:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإعلام الحكومي العراقي الرسمي اليوم إلقاء جهاز المخابرات القبض على “عبد الناصر قرداش” المعروف أيضاً باسم “عبد الله قرداش” خليفة “أبو بكر البغدادي” في قيادة تنظيم “داعش”.وكشفت مصادر مقربة من قيادة تنظيم #داعش…

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