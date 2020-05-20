الجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية في الحسكة

2020/05/20 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت وكالة “سانا” الرسمية السورية بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتل آليات عسكرية للقوات الأمريكية بريف الحسكة، وأجبره على العودة.وذكرت الوكالة وتابعتها /المعلومة/، إن عناصر الحاجز اعترضوا رتل الآليات العسكرية ومنعوه من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف ناحية تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة وأجبروه على العودة باتجاه قواعده.وتشهد محافظتا […]

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