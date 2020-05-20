قائممقام الموصل: سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة

2020/05/20 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، الاربعاء، انه سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة.وقال الاعرجي، انه “سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة بحسب قرار خلية الأزمة”.
أما فيما يخص حظر التجوال الشامل، اكد الاعرجي “اننا ننتظر توجهيات خلية الأزمة المركزية فيما اذا منحتنا الصلاحيات لإتخاذ قرارات تتناسب مع وضع المحافظة أو ستلزمنا بحظر التجوال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الموصل: سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أما فيما يخص حظر التجوال الشامل، اكد الاعرجي “اننا ننتظر توجهيات خلية الأزمة المركزية فيما اذا منحتنا الصلاحيات لإتخاذ قرارات تتناسب مع وضع المحافظة أو ستلزمنا بحظر التجوال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الموصل: سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام الموصل: سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية الى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).