2020/05/20 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتصالات النيابية تكشف عن تلقيها كتاباً من القضاء بشأن ديون شركات هاتف النقال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 23:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات النيابية تكشف عن تلقيها كتاباً من القضاء بشأن ديون شركات هاتف النقال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات النيابية تكشف عن تلقيها كتاباً من القضاء بشأن ديون شركات هاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).