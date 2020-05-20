أختتام ندوة الكترونية حول الأقليات بمخرجات تطرحها على الإعلام العراقي

2020/05/20 | 23:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى أقام منتدى السلام في نينوى بالشراكة مع مسار اللاعنف وبناء السلام في المنتدى الإجتماعي العراقي بدعم من مشروع مد الجسور بين مجتمعات نينوى التابع لمنظمة UPP الإيطالية, الممّول من مؤسسة GIZ, ندوة إلكترونية حول واقع ومستقبل الأقليات في العراق يوم السبت 16 أيّار 2020.واختتمت الندوة أعمالها بمخرجات لطرحها على الإعلام …

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