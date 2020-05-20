2020/05/20 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، مساء اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي.ويعد هذا الاعلان ضربة قوية لفلول داعش التي تصاعدت وتيرة اعمالها الارهابية خلال شهر رمضان ضد القوات الأمنية والمدنيين لاسيما في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين واحراقها لحقول القمح مستغلة انشغال البلاد في أزمة جائحة كورونا والازمة الاقتصادية.فمن هو قرداش؟هو عراقي تركماني، يدعى عبد الله قرداش ويعرف أيضا باسم "حاجي عبد الله العفري" وهو من قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، حيث تخرج من كلية الإمام الأعظم في الموصل.وقرداش ، ضابط سابق في الجيش المنحل وعرف في أوساط داعش بـ "البروفيسور" بسبب خبرته في سن التشريعات المتطرفة، ومشهور بقسوته ومعروف بين عناصر داعش.وسجن في 2003 بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة، وشكل قرداش تحالفا مع البغدادي ، عندما كانا مسجونين معا في معسكر بوكا في محافظة البصرة الذي أدارته الولايات المتحدة في العراق.وبعد إطلاق سراحه، عمل كـ"مفوض ديني وقاضي الشريعة العام" للقاعدة.وعندما برز تنظيم داعش كجماعة منشقة عن فرع القاعدة السوري، غير ولاءاته، وأصبح منفذ أوامر البغدادي، ويعتقد أنه رحب شخصيا بالبغدادي في الموصل في 2014 بعد أن استولي داعش على المدينة آنذاك.وبعد مقتل البغدادي، أصبح قرداش هو المسؤول الأعلى عن داعش، ولكن تفاصيل وصوله وسيطرته لم تعرف كيف بسبب شحة المعلومات بشأنه.ووفقا لما كتبه الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف على تويتر في وقت سابق، فإن قرداش كان معتقلا في سجن بوكا بمحافظة البصرة، وسبق أن شغل منصبا شرعيا عاما لتنظيم القاعدة واتسم "بالقسوة والتسلط والتشدد"

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