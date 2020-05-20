2020/05/20 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الاربعاء، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بحل كافة المشاكل العالقة بين بغداد واربيل ، بما فيها ملف رواتب موظفي الاقليم. وذكر الحداد في تصريح صحفي، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،وعد بحل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وإطلاق رواتب الموظفين، وسيتوجه قريبا وفد أقليم كردستان إلى بغداد لاستكمال المباحثات ومناقشة النتائج التي توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة من الطرفين، ونتمنى أن يوجه السيد الكاظمي بإطلاق رواتب موظفي الأقليم قبل عيد فطر المبارك كبادرة حسن نية لحل المشاكل بين الجانبين". وأشار إلى أن "القوى السياسية الكردستانية قد حسمت أمر مرشحيها لوزارتي الخارجية والعدل، فمرشح وزارة الخارجية هو د.فؤاد حسين، والإتحاد الوطني الكوردستاني أيضاً قدم مرشحه لوزارة العدل الى السيد الكاظمي، والآن ننتظر حسم الوزارات الباقية من قبل الأطراف السياسية العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد: وفد كردي الى بغداد بعد تطمينات من الكاظمي بانهاء الخلافات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد: وفد كردي الى بغداد بعد تطمينات من الكاظمي بانهاء الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).