نائب عن الصادقون: رفع علم المثليين في بغداد انتهاك للاتفاقيات الدولية

2020/05/20 | 23:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن كتلة الصادقون، حسن سالم، الأربعاء، أن رفع علم المثليين في بغداد من قبل البعثة الاوربية ودولة كندا وبريطانيا انتهاك للاتفاقيات الدولية.وقال سالم في حديث لقناة “العهد”، إن “هناك منظمات أمريكية وبريطانية تدعم الأفكار الشاذة في العراق”، مبينا ان ” رفع علم المثليين في بغداد انتهاك للاتفاقيات الدولية”.وأضاف أن ” الشذوذ […]

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