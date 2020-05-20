2020/05/20 | 23:20 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 23:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).