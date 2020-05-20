بالصور.. استهداف منزل الاعلامي علي درعم بعبوة صوتية

2020/05/20 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء، باستهداف منزل الاعلامي علي درعم بعبوة صوتية.

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