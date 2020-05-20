 روسيا تعزيز وجودها العسكري شمالي سوريا وتقيم قاعدة لها في تل رفعت

2020/05/20 | 23:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوات الروسية بتعزيز تواجدها العسكري على خطوط التماس مع فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، في مدينة #تل_رفعت وريفها وبعض قرى ريف #عفرين الخارجة عن سيطرة تلك الفصائل بريف #حلب الشمالي.وكشفت مصادر محلية…

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