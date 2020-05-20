ناشط مدني يستنكر تجاوز قناة MBC على الشهيد المهندس ويؤكد: ليس هناك وطني مخلص يتجاوز على الأخير

2020/05/20 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناشط المدني، حسين شلخ، الأربعاء، ان تجاوز قناة أم بي سي السعودية على الشهيد القائد أبو مهدي المهندس مستنكر ومرفوض، لافتا إلى أنه ليس هناك وطني مخلص يتجاوز على المهندس.وقال شلخ في حديث لقناة “العهد”، إن “التجاوز على أي رمز عراقي أمر مستنكر ومرفوض”، مستبعدا أن “يضحي الكاظمي بالعلاقات مع السعودية بسبب ما […]

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