2020/05/20 | 23:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس: فلسطين في حل من الإتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل رام الله – بغداد – الزمان قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993 في حل من هذا الاتفاق ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.وأضاف عباس في خطاب بثه التلفزيون بعد […]

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