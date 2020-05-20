2020/05/20 | 23:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء يقترحون تشكيل فريق متخصّص وغرفة عمليات لحل الأزمة المالية بغداد – الزمان كشف خبراء عن عزم رئيس الوزراء تشكيل فريق مالي متخصص وغرفة عمليات لايجاد حلول للازمة المالية , مضيفين ان الحكومة سترفع مقترحات مهمة للبرلمان تتعلق بالاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير الاحتياجات الضرورية .وقال الخبراء لـ(الزمان) امس ان (الحكومة ستشكل فريقا ماليا متخصصا […]

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