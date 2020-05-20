الناطق باسم وزارة الموارد المائية يكشف عن نوايا تركية لأنشاء سد اخر غير أليسو

2020/05/20 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب، عن وجود نوايا تركية لأنشاء سد اخر غير أليسو، فيما بين ان هذا يقلق العراق.وقال عون في حديث لقناة “العهد” اليوم الاربعاء، “هناك خطة لخزن المياه التي تطلق من تركيا في سد الثرثار والموصل” مبينا انه “خلال هذه السنة تم خزن مياه تكفي لموسمي الصيف والشتاء القادمين”.واضاف […]

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