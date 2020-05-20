هجوم على جاكي شان بعد فيديو عن

2020/05/20 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة لجأت السلطات الصينية إلى نجم أفلام الأكشن جاكي شان من أجل تلميع صورتها وسط جائحة كورونا التي تسببت فيها بجميع أنحاء العالم.الممثل الصيني المعروف جاكي شان الشهير بتقديمه أفلام الحركة والإثارة بقالب فكاهي نشر مقاطع مصورة يوجه فيها رسائل إلى الشعب الهندي يدعمهم فيها بمعركتهم مع فيروس كورونا، وفق تقرير نشره موقع "بزنس ستاندرد".المقطع كان قد نشره السفير الصيني في الهند صن ويدونغ على حسابه في تويتر، حيث يحييهم بقوله لهم "نامستي"، أي مرحبا، ومشيرا لهم "أعلم أننا جميعا نواجه وقتا صعبا الآن، ولكن يجب أن نبقى إيجابيين ونتبع نصائح السلطات.بحماية نفسك تحمي عائلتك".وواجهت رسالة جاكي شان هجوما من منتقدين دعوه إلى إبداء التعاطف من خلال أفعاله لا أقواله، ومعتبرين أن تلك الرسالة لا تخرج عن إطار "البروباغندا" الصينية.وتأتي هذه المحاولة من الصين لاسترضاء وتحشيد الدعم من بعض الدول خاصة بعد الانتقادات الدولية التي توجه لها بسبب افتقارها للشفافية التي دفعت العالم للتعامل مع هكذا جائحة أودت بحياة مئات آلاف الأشخاص.ويقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا من 5 ملايين شخص، فيما تواجه الصين العديد من الاتهامات بأن الفيروس كان مصنع في مختبر بمدينة ووهان ولكنه تسرب منه بسبب ضعف إجراءات الحماية والوقاية.

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