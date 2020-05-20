السليمانية تقرع جرس الإنذار:

2020/05/20 | 23:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت مديرية الصحة في محافظة السليمانية يوم الأربعاء من تفشي فيروس كورونا إذا لم يلتزم السكان بإجراءات الوقاية.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مخاوف كبيرة من تفشي فيروس كورونا في السليمانية".

ووصف هورامي فيروس كورونا بـ"الإرهاب الخفي"، داعياً سكان السليمانية إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس حفاظاً على سلامتهم وأقربائهم.

وكانت السليمانية قد سجلت إصابات متزايدة في الأيام الأخيرة وذلك بعد تراجع الإصابات إلى الصفر قبل نحو أسبوع.

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