بالصور.. اعتقال المرشح لخلافة ابوبكر البغدادي

2020/05/20 | 23:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الاربعاء، عن اعتقال المرشح لخلافة زعيم "داعش" ابو بكر البغدادي....

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