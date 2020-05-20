ناشطون واعلاميون يستنكرون تجاوز قناة ام بي سي على الشهيد المهندس

2020/05/20 | 23:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر ناشطين واعلاميين ما حصل من تجاوز من قبل قناة ام بي سي السعودية على الشهيد القائد ابو مهدي المهندس، واتهامه بالارهاب.حيث قال الكاتب والاعلامي احمد عبد السادة في حديث لقناة “العهد” ان “من رفضوا ما حصل مع مكتب قناة MBC السعودية هم من أيدوا حرق مقار الحشد الشعبي وتمزيق صور الشهداء.وقال عبد […]

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