2020/05/20 | 23:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الاتصالات النيابية: قرار قضائي سيعيد مبالغ ضخمة للدولة من شركات الاتصال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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