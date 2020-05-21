2020/05/21 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة مالية تحديات لمراجعة قانون 6 لسنة 2020 – عقيل جبر علي المحمداوي تحياتي واحترامي لكم دكتورنا العزيز دكتور عماد حرش المحترم ، نظراً لعدم تحقيق الاستقرار المالي وعدم وجود اصلاح مالي اقتصادي منظور في الامد الماضي والقريب ولوجود ازمة مالية حقيقية متمثلة بنقص مصادر تمويل الموازنة العامة ، والتخبط في القرارات المالية وعدم وجود […]

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