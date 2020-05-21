2020/05/21 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشباب والرياضة: وزارة المالية نفّذت إستقطاعات منح الرواد بغداد – قصي حسن اوضحت وزارة الشباب والرياضة، ان شمول منح الرياضيين الابطال والرواد بالاستقطاع الضريبي جاء في ضوء التعليمات الصادرة من وزارة المالية، مستغربة تصريحات عدد من المسؤولين في وزارة المالية لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم مسؤولية الوزارة عن الاستقطاعات الضريبية كونها جهة تنفيذية.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة: وزارة المالية نفّذت إستقطاعات منح الرواد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة: وزارة المالية نفّذت إستقطاعات منح الرواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).