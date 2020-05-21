2020/05/21 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزمة بين التطبيعية والأندية تتفاقم بسبب الممتاز الفرق تحتج وتؤكد الظروف غير ملائمة لعودة المباريات الناصرية – باسم الركابي اعلنت اللجنة التطبيعية لادارة كرة القدم عن استئناف الدوري في الثالث من تموز القادم في قرار جاء عكس رغبة الفرق المتفقة جميعا على الغاء البطولة التي تقدمت بطلب جماعي من منذ اكثر من اسبوعين بعدما شعرت […]

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