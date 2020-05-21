وزير العمل: منحة الطوارئ ستكون على شكل وجبات

2020/05/21 | 00:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلن وزير العمل والشؤون الأجتماعية “عادل الركابي” اليوم الأربعاء 2020/5/20 عن أن “منحة الطوارئ ستكون على شكل وجبات “.وأضاف “المشمولون ستصل إليهم رسائل نصِّية عبر أرقام هواتفهم للذين تضرروا من اجراءات حظر التجوال ابتداءً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠-٥-٢٠٢٠”.وبيّن “الركابي” ان “اطلاق المنحة سيكون على شكل وجبات لتقليل التزاحم …

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