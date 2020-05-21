قتلى وجرحى في تدمير أهداف لداعش بخانقين

2020/05/21 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/أفاد قيادي في الحشد الشعبي اليوم الأربعاء بوقوع قتلى وجرحى خلال تدمير أهداف لداعش في محيط قضاء خانقين الواقع على بعد ١٠٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وقال آمر لواء ٢١ في الحشد الشعبي بشير مزاحم العنبكي لوكالة شفق نيوز إن "قوات اللواء رصدت أهدافا وتحركات لعناصر داعش في أطراف نهر الوند شرقي خانقين وعالجتها بالمدافع ١٢٠ملم وتمكنت من تدميرها بالكامل".

وأضاف بالقول، 'لا يمكن إحصاء القتلى بشكل دقيق، إلا أن القصف اوقع قتلى وجرحى".

ويرابط لواء ٢١ في محيط قضاء خانقين منذ عامين بالتنسيق مع قوات الجيش العراقي.

وتشهد أطراف خانقين منذ انسحاب البيشمركة عام ٢٠١٧ توترا وانحدارا أمنيا طال عشرات القرى وأوقع عشرات الضحايا من العناصر الأمنية والمزارعين.

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