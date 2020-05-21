مقتل واصابة ثلاثة بهجوم لـ'داعش' على جزيرة الكرمة

2020/05/21 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عناصر "داعش" هاجموا قوة امنية في جزيرة الكرمة ما ادى الى مقتل واصابة ثلاثة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عناصر من داعش هاجموا قوة امنية مرابطة في جزيرة الكرمة شمال مدينة الكرمة ١٣كم شرق الفلوجة، ما ادى الى مقتل احد عناصر الحشد العشائري واصابة جنديين بجروح".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".





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