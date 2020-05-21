2020/05/21 | 00:26 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصعيد لأهالي الدراجي بالمثنى للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 00:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصعيد لأهالي الدراجي بالمثنى للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصعيد لأهالي الدراجي بالمثنى للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).