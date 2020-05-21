سوريا_ حزب الله «ينبش» مواقع في غوطة دمشق بحثاً عن جثامين مقاتليه

2020/05/21 | 00:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم فرق وعناصر تابعين لحزب الله اللبناني بالبحث عن رفاة مقاتلي الحزب في العديد من المواقع داخل #غوطة_دمسق الشرقية، بمساعدة عناصر ما يسمى “التسويات” الذين أجروا “مصالحات” انضموا بموجبها إلى القوات الرديفة لـ #الجيش_السوري عقب…

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