2020/05/21 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السبيل شاقّة وبقدر المشقّة يكون البهاء – جواد الحطاب 1- في منشور سابق، تحدّثت عن أيام “مساطر العمالة” والوقوف تحت “نصب الحرية” في الباب الشرقي، أو جوار “جدارية فائق حسن” في ساحة الطيران ..وقصة قصيدتي الأولى، واقتحامي وزارة الإعلام وظروف نشرها في مجلة الأقلام الكبيرة، التي كان يطمح للنشر فيها عتاة الشعراء والكتاب، فكيف […]

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